中国驻美使馆代办：准确认识中美经贸关系需正确看待中国发展

中国驻美国大使馆临时代办徐学渊说，中美经贸关系正站在关键十字路口，要准确认识中美经贸关系需要正确看待中国的发展。

据中国驻美大使馆官网消息，徐学渊当地时间星期三（1月18日）晚在纽约举行的美国中国总商会2023年农历兔年颁奖晚宴上发表主旨讲话时，作出以上表述。

她说，中美两国领导人50多年前本着相互尊重、求同存异的精神，打破了坚冰，开启了重新交往的征程。半个多世纪来，中美交往日益密切，利益深度交融，但中美关系却在重新滑向渐行渐远。已经成为“压舱石”和“稳定器”的中美经贸关系的作用受到弱化，摩擦冲突频发，并向结构性、战略性层次延伸。

她说，中美经贸关系正站在关键十字路口，要准确认识中美经贸关系需要正确看待中国的发展、需要牢牢把握两国关系的总体方向和需要客观理性看待双方共同利益。

徐学渊说，中美之间的贸易高度互补，在近年来中美贸易摩擦背景下，2022年前11个月中美贸易额近7000亿美元（约），继续保持增长势头。中美之间的贸易是高度互惠的，美国经济、企业和消费者都是受益者。据美中贸委会的统计，美国全部50个州均对华出口商品和服务，这使得近百万个美国就业岗位受益，对华出口大豆、玉米、高粱、牛肉、猪肉的农业州受益明显。

她说，“尊重”和“坚韧”是晚宴的主题词，这正是中美经贸关系渡过当前难关所需要的。

徐学渊强调，两国经贸合作要尊重经济规律，遵守国际经贸规则。尊重中美合则两利、斗则俱伤的事实，301关税、产业补贴、投资障碍、出口管制等损害双方利益的做法不应再继续下去。尤其是，在高科技领域推行“脱钩”“断供”，短期看损害中国利益更多，长远看将使美国受害更深。因为中国不会因美国的打压而止步不前，反而会通过自立自强奋起直追，美国将给自己制造出一个强大的对手。