富达基金看好中国国有开发商和科技股

寻求利用中国增长势头转变的富达国际认为，随着消费复苏之际利润的改善，中国股市将加速上涨。

据彭博社报道，富达基金-环球多重资产收益基金的联席经理埃夫斯塔索普洛斯（George Efstathopoulos）说，其战术目标包括国有开发商和科技股，而该基金去年减持了90%的中国主权债券。他说，随着通胀加速以及进一步放松政策的前景消退，债券几乎没有上行空间。

埃夫斯塔索普洛斯在接受采访时说：“我们认为企业利润上季度已经触底，外国投资者确实大幅低配了中国股票，这很重要，因为我们不必担心投资者逢高卖出。”

交易员正考虑在中国股市的下一步行动，自10月低点以来50%的涨势引发了大部分涨势是否已经过去的讨论。虽然中国的重新开放和监管整顿的放松引发了乐观情绪，但中国的共同富裕议程意味着，投资者需要经历国有控股增多、民营企业空间减小的局面。

埃夫斯塔索普洛斯认为，尽管在去年11月上涨后已经减持，但中国在该基金股票配置中的权重仍高踞第二。该基金过去三个月跑赢了85%的同业，目前正在投资国有房地产公司的股票。

埃夫斯塔索普洛斯说，民营和国有房企股价“都很低廉，但我认为长期来看，国有企业可能是政策支持的更大受益者，将会有更多国有企业驱动的寡头，从五年时间来看，他们将成为眼下所有整合政策的受益者。”

数月来资金紧张的局面导致了中国民营房企的违约，随着北京改变策略，流动性直到最近才有所改善。政府还暗示互联网行业的整顿已经结束。埃夫斯塔索普洛斯认为，科技股将上涨，但不会达到过去那么高的估值。

相比之下，埃夫斯塔索普洛斯不那么看好中国主权债券，理由是国内增长正在复苏，通胀率可能会加速上升。他更看好美国国债，因为市场预期全球经济将下滑。埃夫斯塔索普洛斯常驻新加坡，和整个团队共同管理着约120亿美元（158.68亿新元）资产。

全球基金2022年抛售了创纪录的6160亿元人民币（1200.82亿新元）中国债券，高盛和摩根大通等华尔街银行说，资金短期内可能不会回归。中国基准10年期国债收益率已从去年8月的低点上升逾30个基点，达到2.92%左右。