习近平新春团拜讲话：努力实现经济运行整体好转

中共总书记、中国国家主席习近平说，2023年希望与挑战并存，中国要坚持稳字当头、稳中求进，全面深化改革开放，努力实现经济运行整体好转，靠实干开创更美好的未来。

据新华社报道，中共中央、中国国务院星期五（1月20日）上午10时在人民大会堂举行2023年春节团拜会，中共总书记、中国国家主席、中央军委主席习近平发表讲话，代表中共和中国国务院，向全国各族人民，向香港特区同胞、澳门特区同胞、台湾同胞和海外侨胞拜年。

习近平强调，即将过去的壬寅虎年，是中共和中国发展史上极为重要的一年。面对风高浪急的国际环境和艰巨繁重的中国国内改革发展稳定任务，中国全国各族人民迎难而上、团结奋斗，凭着龙腾虎跃的干劲、敢入虎穴的闯劲、坚忍不拔的韧劲，书写了社会主义现代化建设的新篇章。

习近平在讲话中指出，过去一年，中共二十大确立了全面建设社会主义现代化国家的宏伟蓝图。中国全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，经济保持增长，粮食喜获丰收，就业物价基本稳定，民生保障扎实，脱贫攻坚成果不断巩固，科技成果捷报频传，生态环境持续改善，国防和军队现代化迈出坚实步伐，全面从严治党深入推进，社会大局保持稳定。

他说，中国坚持人民至上、生命至上，根据病毒变化和防疫形势，不断优化疫情防控措施，最大程度守护人民生命安全和身体健康，最大限度减少对经济社会生活的影响。中国成功举办了北京冬奥会、冬残奥会，向世界奉献了一届简约、安全、精彩的奥运盛会。中国隆重庆祝香港回归祖国25周年，香港、澳门继续保持繁荣稳定。中国坚定开展反分裂、反干涉重大斗争，牢牢把握两岸关系主动权。中国大力推进中国特色大国外交，广交朋友，为动荡不安的国际环境增添稳定性。

习近平指出，2023年是全面贯彻中共二十大精神的开局之年，希望与挑战并存。中国要坚持稳字当头、稳中求进，更好统筹国内国际两个大局，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，全面深化改革开放，努力实现经济运行整体好转，推动人民生活持续改善。只要坚定信心、顽强拼搏，就一定能够实现新征程的良好开局。

习近平强调，大道至简，实干为要。新征程是充满光荣和梦想的远征，没有捷径，唯有实干。要脚踏实地，埋头苦干，不驰于空想，不骛于虚声；要笃实好学，尊重实际，不违背规律，不盲目蛮干；要求真务实，注重实效，不做表面文章，不耍花拳绣腿。为者常成，行者常至，历史不会辜负实干者。中国靠实干创造了辉煌的过去，还要靠实干开创更加美好的未来。

中国国务院总理李克强主持20日上午的的春节团拜，中国人大委员长栗战书、中国政协主席汪洋、中共政治局常委李强、赵乐际、王沪宁、蔡奇、丁薛祥、中国国务院副总理韩正、中纪委书记李希和中国国家副主席王岐山等出席。