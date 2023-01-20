中国春运规模远超去年

随着中国“清零”政策和疫情防控措施的结束，今年有更多人回故乡过春节。

据彭博社报道，中国交通运输部官方数据显示，在春运头13天，中国通过铁路、公路、水路、民航共发送旅客逾5.2亿次，远高于2022年同期的3.51亿人次，是2021年同期的两倍多，但仍比2019年即疫情爆发前的水平低了47%。

细分数据显示，更多人选择了开车回家，而不是搭乘火车等公共交通工具。交通运输部官员周四（19日）在新闻发布会上说，从1月7日春运启动到1月18日，全国高速公路小客车累计流量是3.2亿辆，较2022年同期增长13%，比2019年同期增长12%。

Gavekal Dragonomics中国消费分析师崔尔南（Ernan Cui）在周四一个网络研讨会上说，公共交通复苏更慢，表明人们对公共交通保持警惕，担心再感染。“完全正常化将还需几个月时间。”

在政府12月初突然取消防疫限制措施后，很多人今年都是三年来第一次回家过节。虽然正式假期是1月21日至1月27日，但许多务工人员都休了比以往更长的假，这将影响本月以及可能还有下月初的工厂生产。

返乡的增长意味着大城市市内出行减少了。根据彭博汇总的数据，截止周四北京、上海、广州和深圳等城市的地铁乘客数量较一周前下降了10%至25%。

根据彭博新能源财经基于百度交通数据编制的指数，截至周四，中国15个大城市的交通拥堵水平较前一周下降16%。

根据美国公司Morning Consult的每日调查，消费者信心自12月初跌至一个谷底以来总体反弹，尽管过去一周有所波动并略有下降。

然而，互联网票务平台猫眼娱乐的数据显示，观影人数在重新开放之初的飙升正在失去动力。截至周四，全国日均票房收入从两周前的8000万元人民币（1559.63万新元）降至4300万元人民币。下周情况可能会有所改善，因为传统上春节是观影旺季。

