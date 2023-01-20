宋楚瑜：中华民族伟大复兴 台湾不能缺席

台湾亲民党主席宋楚瑜造访广州受访时说，在中华民族伟大复兴的过程中，台湾不能缺席，要参与其中，台湾同时也有资格分享同样的成果。

据南方网星期四（1月19日）报道，宋楚瑜去年12月到福建，之后出席12月28日在广州举行的广东纪念两岸开启交流35周年研讨会担任主旨演讲嘉宾。今年1月16日，他在珠海接受南方报业专访时，作出以上表述。

宋楚瑜说，他这次出访中国大陆是为更进一步了解当前大陆的政策，包括经济方面与台湾怎样合作，对台湾目前形势如何处理等。要先了解，然后才能化解，希望在新年为两岸和平发展作些贡献。

宋楚瑜在广东纪念两岸开启交流35周年研讨会上说，“两岸关系的筹码应该掌握在中国人自己手中”。

对此，他解释，这几十年来，无可否认美国在两岸关系扮演了某种程度的角色，但随着大陆发展起来后，可以看得出来，两岸关系的天平已逐渐向大陆方面倾斜。所以，此时应该更自信，“两岸关系的筹码应该掌握在我们中国人自己手中”。“这个问题我们自己好好解决，这就是“两岸一家亲”。一家人不讲两家话，好好化解我们之间过去的一些误解”，更重要的是要进一步了解哪些是对方真正坚持的一些基本原则、立场和信念。

宋楚瑜指出，在美国采取多种手段遏制中国大陆发展的大环境下，台湾越来越成为美国打压大陆的一颗棋子。比如说美国一家机构最近做的一个两岸兵推报告，指出两岸一旦打起来，美国就要来参战，兵推的结果就是台湾最后变成废墟。这个报告是要推销给台湾人看吗？台湾人都不是傻瓜，“我要变成废墟，没有产业，没有电，难道我还可以继续活下去吗？”所以，这份报告反而让台湾民众逐渐认清：“和平才是我们最大利益”。

他强调，美国不会为台湾牺牲美国的利益。两岸的未来必须掌握在中国人自己的手里，用和平发展的基调和原则来促进双方的交流，共同创造一个伟大民族复兴的契机。

宋楚瑜说，两岸之间心灵契合有两个重要课题。第一个是要认同两岸兄弟一家亲，拥有共同的血脉、有共同的中华文化；第二个是两岸必须通力合作，认定统一是目标，和平是原则，“台独”势力、外部势力介入不可跨越这两条红线。

作为“九二共识”的推动人和历史见证者，宋楚瑜说，“九二共识”有两个最重要的主轴：双方都坚持一个中国，双方都追求国家的统一。台湾最高的法律规范描写两岸之间的现况是“在国家统一前”，可以说，“一个中国”是原则，“统一”是目标，这是公认的。目前，统一可以暂时没有定时间表，但统一必须要有方向感，更要有里程碑，一步一步往前走。中国人自己掌握两岸未来发展的原则和基本方向，两岸互利互补，共创和平，共创机遇，共创中华民族的伟大复兴。