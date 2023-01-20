中国到2025年试点推广适龄女孩HPV疫苗接种

中国国家卫健委等十部门周五（1月20日）发布计划书，提到到2025年试点推广适龄女孩HPV疫苗接种服务。

据新京报报道，中国国家卫健委等十部门发布《加速消除宫颈癌行动计划（2023—2030年）》。其中提到，到2025年，试点推广适龄女孩HPV疫苗接种服务；适龄妇女宫颈癌筛查率达到50%；宫颈癌及癌前病变患者治疗率达到90%。

宫颈癌是常见的女性恶性肿瘤。随着中国经济社会发展和工业化、城镇化进程加快，居民生活环境与生活方式快速变化，宫颈癌发病率持续增高并呈现年轻化趋势。

宫颈癌的主要致病原因是高危型人乳头瘤病毒（HPV）持续感染，通过为年轻女性接种HPV疫苗、在适龄女性中开展宫颈癌筛查、及时治疗宫颈癌及癌前病变等三级预防措施能够有效防控并最终实现消除宫颈癌。

文件提到，要促进HPV疫苗接种。。对于符合要求的国产HPV疫苗加快审评审批。加强HPV疫苗接种规范化管理，建立真实完整的疫苗购进、储存、分发、供应记录，及时公布有资质的接种单位名单，做好疑似预防接种异常反应监测和处置。

文件还提到，要积极发挥学校在组织动员方面的作用，提升适龄女孩HPV疫苗接种意愿。鼓励有条件的地区开展HPV疫苗接种试点，探索多种渠道支持资源不足地区适龄女孩接种。

