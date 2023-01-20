日媒：美国通过国民警卫队扩大训练台湾军队规模

日本媒体引述消息人士报道，美国扩大训练台湾军队的规模，安排美国国民警卫队展开训练工作。

据日本经济新闻星期二（1月20日）报道，国民警卫队在2022年春季前便开始训练台湾军队。

台湾总统蔡英文去年5月与到访的美国参议员达克沃丝（Tammy Duckworth）会面时说，美国国防部正积极研议国民兵（美国国民警卫队）与台湾的合作交流。

直接参与美台防务合作事务的消息人士称，国民警卫队在两人会面时前就开始训练台湾军队。多名警卫队成员曾在美台两地训练台湾军队，而且这些警卫队成员似乎来自夏威夷州部队等等。

美国的每一个州都有国民警卫队，控制权平日掌握在州长手中，通常在发生灾难或需要维持公共秩序时动员国民警卫队。

美国以外的地方一旦发生战争，国民警卫队也可能被安排执行联邦层级任务，美国方面也可能派遣国民警卫队参与战斗，或提供后勤支持。美国方面曾在阿富汗和伊拉克战争期间动员国民警卫队。

日经认为，美国扩大训练规模，显示了美国越来越担心在台湾的潜在军事紧急状况。

报道称，华盛顿计划扩大训练台湾军队的范围，以加强针对中国大陆的威慑力量，并加深与台湾之间的合作。

美国国民警卫队已经训练来自80多个国家或地区的军队，包括乌克兰军队，主要通过一个合作伙伴计划展开训练。

消息人士称，台湾训练项目与合作伙伴计划有所不同，有多个美国州属参与这个项目，而多数在合作伙伴计划下的国家或地区只跟一个州属展开合作。

美国五角大楼发言人告诉日经说：“对于具体行动、接触或训练，我们不予置评，但我要强调，在面对中华人民共和国当前构成的威胁方面，我们对台湾的支持，以及防务关系是保持一致的。我们对台湾的承诺坚如磐石，有助于维护台海地区和区域内的和平与稳定。”