春运旅游热 大理民宿总预订量飙涨10倍

中国大陆民宿预订平台数据显示，大理、三亚、西双版纳、丽江、北海、上海、重庆、厦门、北京、成都为十大热门民宿预订城市。其中，丽江古城在13日共挤进13.8万名游客，大理的民宿预订量也飙涨10倍。

据澎湃新闻报道，随着中国热播剧《去有风的地方》及防疫政策放宽，云南自一月中便出现大批旅游人潮，知名景点丽江和大理等地成为游客在疫情解封后最想去的旅行地点之一。其中，丽江古城在13日共挤进13.8万名游客，大理的民宿预订量也飙涨10倍，两地最受欢迎的以洱海海景（湖景）房和丽江的玉龙雪山景观房为主。

从1月9日开始，进入丽江古城的人数明显增多，1月13日进入丽江古城的人数为近期高峰，达9万2772人次。 2022年同期人数为3万6106人次，约是2022年的2.6倍。经初步测算，1月13日，丽江共接待游客约13.8万人次。

与此同时，大陆热播剧《去有风的地方》由知名女星刘亦菲主演，剧集开播后，“云南”、“大理”等关键字在百度等引擎上搜寻次数暴涨，大理增长近两倍，沙溪古镇增长10倍多，凤阳邑暴则是涨50倍。

大理市客栈协会会长李海忠介绍，大理的各类民宿、客栈有7000家左右，其中，中高端房型占10%，“从现在到春节期间，大理的民宿房间总体预订率大约达到80%，中高端民宿订房率已经超过了90%，普通民宿预订率也达到了70%左右。”

根据民宿预订平台《途家》数据显示，截至17日止，大理、三亚、西双版纳、丽江、北海、上海、重庆、厦门、北京、成都为十大热门民宿预订城市。其中，大理、西双版纳、三亚、北海春节预订量同比去年均增长6倍以上，大理、西双版纳增幅达10倍以上。

经营云南旅行团的业者王磊介绍，就在2022年12月底，看着还略显空荡的丽江古城，一度认为云南旅游业的复苏还需要再等上几个月的缓冲期，“春运开始后，订单量开始不断增多，我们现在接团的订单量基本已排到春节假期后，每年临近春节人都会多一些的，今（2023）年是突然火起来了。”