中国养老院迎战年关：护理员短缺和入住率下滑

中国养老机构仍面临诸多挑战。护理员的大量短缺，入住率的下滑，解除封闭管理的时日未定，让养老从业者的这个兔年春节显得更加艰难。

据第一财经报道，北方城市一家民营连锁养老院院长张昕说：“今年春节是疫情三年以来最难的一个春节，因为经过这一波的疫情后，养老行业元气大伤、入住老人不断减少、员工严重短缺，内部次生灾害频发。”

过去的2022年，对于全国4万多家养老机构和住在其中的220多万老年人来说是非常艰难的一年。

多位养老行业从业者说，在过去的一年中，不少机构封闭管理都在200天以上，有些机构几乎全年封闭。然而，即使如此严防死守，也没能完全挡住病毒的入侵，甚至有养老机构的感染率与社会感染率相差并不大。

北师大中国公益研究院执行院长高华俊分析说，养老机构封闭管理预计还是会持续一段时间，可以压制感染高峰，以后会逐渐转为救治为主。这个春节是个严峻考验，需要政府和社会加大保护和支持力度。

疫情延宕三年，养老院是最早封控也是至今少数仍需要核酸通行证出入的场所。但在社会面防控松绑之后，依然难以抵挡住第一轮感染冲击波。

安徽某市一家民营养老机构负责人胡刚说：“先是轮岗的护理人员阳了，然后很快波及老人。再后来，我们就分不清是院内谁是普通感冒，谁感染了新冠。”

与此同时，此前设置的隔离区床位均已占满。胡刚说，此前，院里按照老年人总数的10％设立了隔离区域，然而在感染人数较快增长的当口，明显不够用。

疫情管控放开后，病毒的传播速度让养老院机构不断升级的防护措施显得无力，只要存在一个漏洞，病毒就会“攻陷”养老院。一位养老行业人士说，他所了解到一些连锁养老机构感染率基本上在80%以上，重症率都有50%。与此同时，严格封闭政策下，新护理员无法补充进养老院，老护理员都纷纷离职，导致养老机构护理人员短缺。

从2020年初疫情爆发之后，中国养老机构经历了多轮封闭管理，2022年由于全国出现疫情多点散发的情况，养老机构封闭的时间超过了开放的时间。

另一位养老从业者说，中国的疫情优化政策对养老院提出很高的要求，很多养老院没有办法也没有能力实现，比如，要求机构内进行分区降低感染速度，但养老机构只有三人四人间，不具备分区的条件。

东部某省会城市某公立养老院的一名行政人员汪娟说，尽管全国的疫情持续了两年多的时间，但是根据此前的规定，只要区里有一例新增感染病例就限制区内人员流动，所以养老院的压力不是很大，但放开之后都不同了，养老院好像成了一个孤岛。

在1月中旬的国务院联防联控机制新闻发布会上，中国民政部养老服务司副司长李邦华说，养老机构的疫情防控总体上严于社会面，一个地区的养老机构是封闭管理还是有序开放管理，需要地方考虑多种因素做到动态调整。

