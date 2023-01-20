欧盟敦促Tik Tok遵守内容规定否则或受罚

欧洲联盟高官敦促Tik Tok遵守日后出台的内容规定条例，否则或将受罚。

据彭博社报道，欧盟内部市场专员布雷顿（Thierry Breton）星期四（1月19日）与TikTok首席执行官周受资视频通话后发表声明说，该平台的用户在瞬间就能访问“不良的，有时甚至危及生命的内容”，这是“不可被接受的”。

布雷顿在声明中写到，“面对更年轻的受众，企业将承担更大的责任”。他也对TikTok母公司字节跳动部分员工窥探记者的个资和公司将个人数据转移到欧洲以外的市场表达关切。

根据企业须在9月1日之前遵守的《数字服务法》，大型互联网平台将遵守一长串内容审核规则，否则将面临高达其年收入6%的罚款金额，或在欧盟国家被禁。

布雷顿写到，如果审查显示有关企业没有完全遵守规定，欧盟将毫不犹豫地采取全面的制裁措施保护欧洲公民。他敦促周受资在9月最后期限之前遵守《数字服务法》。

TikTok女发言人葛丽尔（Caroline Greer）说，该公司致力于遵守《数字服务法》和其他欧盟规定。

针对TikTok，欧盟官员之前远不及美国议员那么直言不讳。然而，有越来越多欧洲政治人物对TikTok表示担忧，尤其在该公司承认部分员工为识别公司内部的泄密者后，访问了记者的个人数据。