中国将试点恢复公民出境团队旅游业务

中国进一步放松出境旅游限制，从下月起将允许旅行社试点恢复经营中国公民赴包括新加坡在内的部分国家的出境团队旅游业务。

据中国文化和旅游部官网星期五（1月20日）公告，为高效统筹疫情防控和经济社会发展，从2月6日起，试点恢复全国旅行社及在线旅游企业经营中国公民赴部分国家出境团队旅游和“机票+酒店”业务。

根据公告，第一批试点国家有二十个，分别是泰国、印度尼西亚、柬埔寨、马尔代夫、斯里兰卡、菲律宾、马来西亚、新加坡、老挝、阿联酋、埃及、肯尼亚、南非、俄罗斯、瑞士、匈牙利、新西兰、斐济、古巴和阿根廷。

公告明确，旅行社及在线旅游企业从即日起可开展产品发布、宣传推广等准备工作。

公告要求，各地要充分认识此次试点恢复出境团队旅游业务对促进旅游业恢复发展的重要意义，药按照属地管理原则，强化责任意识，压实企业主体责任，稳妥有序组织实施，切实维护游客安全与合法权益。

公告还强调，各地要认真落实疫情防控要求，指导旅行社严格遵守中国与目的地国家防疫要求，提醒游客出行前做好自我监测，确认自身健康状况，行程中注意自身安全和防护，遵守防疫规定，回国后根据属地政策落实好各项防疫要求。

公告还要求，各地要指导旅行社严格落实团队旅游管理各项制度和规范，依法与游客签订旅游合同，明确各方权责，及时妥善处理涉旅纠纷。旅行社要选择具有相应资质的境外供应商、合作商，做好线路设计和产品对接，优化旅游团组规模，提醒游客增强安全意识，投保人身意外伤害等保险，倡导文明、绿色、健康旅游新风尚。

公告也就加强监督执法提出要求，旅行社需切实执行“一团一报”制度，及时在全国旅游监管服务平台准确填报出境旅游团队信息。旅行社及在线旅游企业不得违反时间安排或超出国家名单范围开展出境团队旅游和“机票+酒店”业务。加强对旅行社及在线旅游企业的监督检查，依法查处“不合理低价游”、安排旅游者参观或者参与违反中国法律、法规和社会公德的项目或者活动等违法违规经营行为，切实维护旅游市场秩序。

