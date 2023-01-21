上海2022年GDP同比下降0.2％

受年初封城和年末疫情暴发等影响，上海市2022年地区生产总值（GDP）同比下降0.2％，远低于去年年初设定的5.5％增长目标。

据“上海发布”官方微信公号星期五（1月20日）通报的数据，上海2022年GDP录得4万4652亿8000万元（人民币，下同，约8700亿新元），按可比价格计算，同比下降0.2％，降幅比前三季度收窄1.2个百分点。

通报指出，面对去年国内外复杂严峻经济环境和疫情冲击等超预期因素的多重挑战，上海全面贯彻中共总书记习近平考察上海重要讲话精神和对上海工作重要指示要求，统筹疫情防控和经济社会发展，加力落实稳经济各项政策举措，全市经济运行呈现“平稳开局、深度回落、快速反弹、持续恢复”的态势。

不过通报也指出，外部经济环境依然复杂严峻，全市经济恢复基础仍不牢固。下阶段要坚持稳中求进工作总基调，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，大力提振市场信心，充分释放内需潜力，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长。

通报数据显示，全年上海规模以上工业增加值同比下降0.6％，降幅比前三季度收窄1.6个百分点。同时，工业战略性新兴产业总产值同比增长5.8%，其中新能源汽车产值增长56.9%。

数据还显示，上海去年金融业增加值同比增长5.2%，信息传输、软件和信息技术服务业增加值增长6.2%，房地产业增加值增长0.9%；而交通运输、仓储和邮政业增加值下降8.1%，批发和零售业增加值下降9.7%。1-11月，全市规模以上服务业企业营业收入4万2353亿5800万元，同比增长1.5%。

在房地产方面，数据显示，新建商品房销售面积1852万8800平方米，同比下降1.5%，降幅比前三季度收窄5.5个百分点。其中，新建商品住宅销售面积1561.51万平方米，同比增长4.8%，而前三季度为下降3.6%。同时，固定资产投资同比下降1.0%，降幅比前三季度收窄7.6个百分点。其中房地产开发投资下降1.1%，降幅比前三季度收窄7.4个百分点。

数据显示，去年社会消费品零售总额为1万6442亿1400万元，同比下降9.1%，降幅比前三季度收窄1.6个百分点。其中，批发和零售业零售额同比下降7.9%，住宿和餐饮业零售额下降22.4%；网上商店零售额同比下降3.9%，占社会消费品零售总额的比重为21.1%。

在居民消费方面，去年居民消费价格同比上涨2.5%，涨幅比前三季度回落0.3个百分点。其中消费品价格上涨3.2%，服务价格上涨1.8%，八大类价格“七升一降”，仅衣着类价格下降1.0%。同时，工业生产者出厂价格同比上涨2.6%，工业生产者购进价格上涨4.9%。

数据显示，2022年上海居民人均可支配收入7万9610元，同比增长2.0%，其中城镇常住居民人均可支配收入8万4034元，增长1.9%，农村常住居民人均可支配收入3万9729元，增长3.1%。同时，全年新增就业岗位56万3500个，12月城镇调查失业率为4.3%，与上月持平。

在金融市场方面，去年全市成交额为2932万9800亿元，同比增长16.8%。其中，上海证券交易所有价证券成交额增长7.6%，银行间市场成交额增长23.8%。12月末，上海中外资金融机构本外币存款余额19万2300亿元，同比增长9.4%；贷款余额10万3100亿元，增长7.4%。

公共预算方面，去年地方一般公共预算收入7608亿1900万元，同比下降2.1%，扣除留抵退税因素，同比增长3.9%。地方一般公共预算支出9393亿1600万元，同比增长11.4%。

上海市市长龚正今年1月11日建议，2023年全市经济社会发展的主要预期目标是：全市生产总值增长5.5%以上，地方一般公共预算收入增长5.5%，居民人均可支配收入增长与经济增长基本同步。