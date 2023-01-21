中国副外长孙卫东：中印边境局势正从应急处置转向常态化管控

中国外交部副部长孙卫东会见印度驻华大使罗国栋时说，当前中印边境局势正从应急处置转向常态化管控，双方应妥善管控分歧，推动中印关系稳定健康发展。

据中国外交部网站星期五（1月20日）发布上述会面消息，称孙卫东在1月18日应约会见罗国栋。

孙卫东在会面时强调，中国始终坚持维护世界和平、促进共同发展的外交政策宗旨，中国发展前景光明，将为包括印度在内的世界各国发展带来新机遇，为世界带来更大的稳定性和确定性。

孙卫东说，印度是中国的重要邻国，中国始终重视中印关系。当前中印边境局势总体稳定，正从应急处置转向常态化管控。双方应登高望远，从全局和长远角度看待双边关系，落实好两国领导人重要共识，加强沟通协调，妥善管控分歧，共同推动中印关系稳定健康发展。

根据中方新闻稿，罗国栋在会面时再次祝贺中共二十大胜利召开，预祝中国人民春节快乐，表示印度乐见中国实现民族复兴，愿同中国发展良好关系。

他还说，当前国际形势动荡，印中加强协调有利于双方，应以长远眼光看待两国关系。印中只有携手合作，“亚洲世纪”才能到来。

中印从2020年5月开始发生边境争端，双方在多个实际控制线附近的地点持续对峙并发生冲突。

最严重的是2020年6月15日两国军队在加勒万河谷爆发的激烈肢体冲突，造成双方人员伤亡。双方随后通过派遣数万名士兵和重型武器逐步加强部署。

中印去年12月20日在莫尔多/楚舒勒会晤点中方一侧举行第17轮军长级会谈，双方同意尽早就解决剩余问题达成双方均能接受的方案。