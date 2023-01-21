布林肯称中美关系有所缓和 但对台海问题保持警惕

预计将在下个月访华的美国国务卿布林肯认为，虽然中美的紧张关系有所缓和，但他依然对台海关系保持警惕，认为大陆对于台湾的态度存在风险。

据法新社报道，布林肯星期五（1月20日）被问及与中国大陆的关系是否已经缓和时说，“我想是的，因为当你在交谈和接触时，往往会产生这种效果。"

布林肯指出，世界各国都希望中美能够负责任地处理两国关系，”因为他们知道，我们相处的方式实际上也会影响到他们。”

据美国国务院星期三（1月18日）透露，布林肯在下个月将有机会前往北京。美国新闻网站Politico此前也引述熟悉布林肯出行计划的外交官称，他将在2月5日至6日访问中国，届时将与中国外长秦刚会面。

布林肯此次如果成行，将是2018年10月以来，美国国务卿首次访华。中国外交部星期二（1月17日）也就相关报道回应说，中国欢迎布林肯访华，中美双方正就有关具体安排保持沟通。

不过，布林肯依然对中国大陆处理台海问题的态度表达了担忧。他认为，虽然中国大陆做出的决定在过去几十年间一直存在，并且对于中美两国在这一困难问题上维持关系而言是成功的，但是它已经不再适应现状。

布林肯说，“我们对中国（大陆）是这样说的：他们说这是主权问题，我们则认为这关乎美国和世界各国的利益。”布林肯指出，台湾在对全球经济至关重要的半导体领域的主导地位。