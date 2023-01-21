中国驻美使馆回应十年多次签何时恢复：视疫情发展适时调整

针对近来旅美华人关注中国政府何时恢复原有十年多次签证的使用，中国驻美大使馆回应，未来会根据疫情发展情况适时作出调整。

中国驻美使馆发言人星期五（1月20日）以答问形式在大使馆网站上刊出“就中国政府何时恢复原有十年多次签证的使用发表谈话”，重申2020年3月26日之前颁发、仍在有效期内的多年多次签证仍暂停使用，主要原因是其中有大量为旅游类签证。后续将根据疫情形势发展适时调整有关措施，推动中外人员往来逐步走向正常化。

发言人说，中国政府今年1月8日实施冠病乙类乙管后中外人员往来暂行措施，优化了外籍人士赴华安排，恢复审发定居、访问、过境、商务、团聚以及探亲和私人事务类签证，但赴华旅游、就医事由的签证申请暂不受理。

发言人特别说明，持有2020年3月26日之前颁发、仍在有效期内的多年多次签证的人员现阶段如有赴华需求，中国驻美使领馆将视具体情况为申请人审发新的签证并提供相应便利。

发言人也提到，中国驻美使领馆将于近期陆续恢复领事证件大厅对外办公，现场受理签证申请。

据美国之音报道，“十年签证”是美中双方的一项互惠签证安排。美国前总统奥巴马2014年11月在北京参加APEC峰会时宣布这项新的签证安排，即中国学生在美签证有效期延长到5年，商业和旅游签证的有效期延长到10年。随后中方也宣布，中国为美方游客和商务人员颁发最长为10年的多次赴华签证。

2020年初冠病疫情席卷全球后，中国外交部和国家移民管理局发文暂停这一安排，自2020年3月28日起，暂时停止外国人持目前有效来华签证和居留许可入境。

中国本月初重新开放边境，但十年多次签证仍未恢复，驻美使领馆1月8日发布通知说，“2020年3月26日之前颁发、仍在有效期内的多年多次赴华签证仍暂停使用”。