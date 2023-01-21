中国外交官员会见中国日本商会长：反对供应链意识形态化

中国外交部亚洲司司长刘劲松会见中国日本商会会长时说，中日应努力排除非经济因素、第三方因素对两国经贸投资合作的干扰，并称将产供链合作意识形态化“损人不利己”。

据中国外交部网站星期五（1月20日）发布的消息，刘劲松1月18日会见中国日本商会会长、伊藤忠（中国）集团有限公司董事长池添洋一，就中国经济、中日关系等交换看法。

刘劲松强调，中国各级政府将一如既往推进对外开放和吸引外资的政策，一视同仁努力为中外企业营造更良好营商环境，也一向关心并积极解决包括日企在内在华外企的合理关切和诉求。

刘劲松说，近期中国政府优化调整了疫情防控措施，中方赞赏很多周边国家欢迎中国游客，但也对个别国家对来自中国的旅客采取限制性措施表达强烈不满，“这是典型的‘叶公好龙’和‘双重标准’，不科学不专业，带有歧视性政治性，对中外产供链合作特别是商务往来也很不利”，相信中国日本商会已关注到这一问题，并会发挥建设性作用。

刘劲松提出，中日双方应秉持商业和市场规则，努力排除非经济因素、第三方因素对两国经贸投资合作的干扰，避免泛安全化等不当举措影响企业运营效率、增加商务成本，“将产供链合作意识形态化，不符合时代潮流和工商界利益，损人不利己。”

根据中国外交部的新闻稿，池添表示，日本企业始终对中国经济前景抱有信心，相信中方优化调整防疫政策会给日企在华经营带来更多便利，他也谈及，部分在华日企对日本政府经济安保政策感到困惑，希望不要影响、割裂正常的经贸和科技合作。

中国官方去年底宣布从今年1月8日起大幅松绑边境防疫措施，但中国疫情大规模暴发引发外界担忧，多国相继针对中国游客出台相应管控措施，包括向来被中国旅客视为旅游首选地的日本。

日本从1月8日起加强针对自中国入境旅客的防疫措施，包括要求从中国直飞日本的乘客在登机前提供冠病检测阴性证明等。作为反制，中国在10日暂停审发日本公民赴华普通签证。

