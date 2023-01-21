中国“玉兔二号”月球车发回最新照片送上新年祝福 

中国探月工程中的“玉兔二号”月球车在兔年来临之际从月球发回最新照片，送上新年祝福。

据央视新闻客户端星期六（1月21日）报道，中国国家航天局公布“玉兔二号”从38万公里之外的月球发回的最新摄影作品。

据报道，玉兔二号目前在位于着陆点的西偏北方向，直线距离大约800米左右的位置，月球车和车上科学载荷的状态一切正常。

月球车留下的车辙图像。（央视新闻客户端）

新发布的图像包括月球车留下的车辙、月球上的石头、小型撞击坑以及第47月昼期间在探测点用全景相机拍摄的车辙图等。

春节期间，中国国家天文台的科研人员会和玉兔二号一起继续开展月球探索。

除了公布“玉兔二号”在月球的最新动态，中国国家航天局还展示了近几个月它在月球拍摄的一组地形地貌照片。

探月工程三期副总设计师李春来说，因为长期受到太空风化和太阳风的轰击，月球的山都比较圆滑。根据月球车的车辙印，科研人员可以根据印迹分析岩石力学的特性，不同的岩石和不同的土壤会有不同的承载力和摩擦系数。

他还说，照片中的撞击坑是科学家最喜欢的月球地貌之一，撞击坑可以挖掘出月球深部物质，在它还没有被风化之前，月球车可以去分析新鲜的岩石成分。科学家针对照片获得的信息会对玉兔二号下达下次任务的指令，来获得科学家感兴趣的科学数据。

据报道，玉兔二号着陆月球背面至今已经四年，四年来它一直在月球背面探索，并且超期服役，目前已累计行驶近1500米，对外发布各级科学数据超过940.1GB。