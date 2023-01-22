中纪委评春晚小品《坑》：“躺平式干部”贻误国家发展损害民生福祉

针对中国央视兔年春晚小品《坑》，中央纪委国家监委星期天（1月22日）发文评论说，“躺平式干部”的社会危害是显而易见的。他们的行为，贻误的是中共和国家事业发展，损害的是民生福祉，不能让“躺平式干部”再坑人了。

根据中央纪委国家监委网站消息，上述评论文章说，演员沈腾在《坑》中非常形象刻画了一位“不担当不作为、不肯干也不敢干、卷起袖子在一边看”的“躺平式干部”。这位郝主任缺乏责任担当，漠视群众疾苦，还常常为自己找些冠冕堂皇的理由和借口，这出“官场现形记”最后的结局是，那个半年都没填上的坑，不仅坑到了新到任的马局长，也坑掉了郝主任自己的形象和位置。

文章指出，和挂在墙上充当“软装”的假锦旗相比，群众的口碑才是真正的丰碑。为官避事平生耻。身为中共党员干部，应树立和践行正确的政绩观，设身处地了解群众疾苦，以担当做事为荣、以为民服务为乐，摆正工作态度、改善工作作风。同时，要加强自身的学习和锻炼，着力提升解决问题的能力和本领，避免被“协调七八个部门”这样的问题难住，不断靠自身的担当作为为群众创造更大的幸福。

文章说，治“躺平式干部”需对症下药、多管齐发，其中很重要的一个方面，就是要建立健全科学的选人用人机制，激励担当作为，识别、选准、用好干部，坚决对“躺平者”说不，坚定为担当者叫好，选拔出“闯将”“干将”，避免“多做多错、少做少错、不做不错”的错误观念大行其道。

二十届中央纪委二次全会公报中对于纠治形式主义、官僚主义，整治“贯彻党中央重大决策部署不担当、不用力”“玩忽职守不作为”等作风问题作出部署，要求纪检监察机关深挖根源、找准症结，精准纠治、增强实效。

文章说，惩治“躺平式干部”，需要纪检监察机关动真碰硬，严肃执纪问责，亮红牌、发警示，释放“是干部就不能这么混日子”的强烈信号。同时强化日常监督，创新监督手段，拓展监督渠道，对党员干部在工作中出现的拈轻怕重、偷奸耍滑、不思进取等各类“躺平”，早发现、早提醒、早纠正，让“躺平式干部”心中有责、心中有畏，摒弃私心杂念、努力造福人民，营造风清气正的干事创业氛围。

文章最后呼吁，中共广大党员干部应多一分“动如脱兔”的机警和敏捷，切实做到“在位善为”，敢干事、愿干事、真干事、干成事，愿混日子、不作为、甘于躺平的干部再无立足之地。

春晚小品节目《坑》由喜剧演员沈腾、马丽等人表演，小品主要讽刺官场上躺平、不干实事、糊弄民众的干部，获得网民好评。沈腾的一句台词“人民群众对道路潜在风险的察觉性不足”，也被一些网民解读为是在暗讽去年乌鲁木齐发生大火后政府官员在发布会上称“部分居民自防自救能力弱”。