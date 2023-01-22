新华社：中国抗疫三年为全球经济复苏赢得战略空间

中国官媒新华社发表文章称，中国抗疫三年为全球经济复苏赢得了战略空间。

新华社星期五（1月20日）发表的这篇文章写道，过去三年抗疫的事实证明，中国不仅有效应对了全球多波疫情流行冲击，避免了致病力相对较强的原始株、德尔塔变异株等大范围流行传播，极大减少了重症和死亡病例，也为全球经济复苏赢得了战略空间。

文章写道，据世界银行的世界发展指标数据库测算，2013年至疫情发生后的两年，中国对世界经济增长的平均贡献率达到38.6%，超过七国集团国家贡献率的总和。

文章称，尤其过去三年，面对疫情反复，中国经济表现出强大韧性：2020年，中国成为全球率先实现经济正增长的主要经济体；2021年，中国经济总量占世界经济比重达18.5%，稳居世界第二位；2022年，中国经济划出一条“V”型复苏曲线。

文章写道，中国政府全力以赴、高效统筹，中国经济承压前行、稳中求进，为世界经济增添了积极因素和驱动力。外资的动向显示他们对中国经济的信心。

文章引述南开大学经济研究所所长刘刚称，在全球跨国投资疲软的背景下，2022年中国实际使用外资保持稳定增长，展现出中国经济的韧性和潜力，更体现出中国经济“稳定器”的作用。

另一家中国官媒《人民日报》同一天也发表评论文章说，回顾三年抗疫之路，中国政府都采取了负责任政策举措，尽了最大努力，作出了重要贡献。无视中国三年抗疫成就，无视中国对世界作出的巨大贡献，只会暴露无知和偏见。

中国国家主席习近平1月18日再度捍卫清零政策，称中国近三年来对冠病疫情严格实行“乙类甲管”是正确的选择，不仅让中国经受住多轮病毒变异冲击，最大限度降低重症率和病亡率，也为优化疫情防控措施、实施“乙类乙管”赢得宝贵时间。