贺一诚：相信很快可实施恢复旅行团赴澳

澳门行政长官贺一诚星期六（1月21日）下午受访时说，针对大陆旅行团恢复赴澳事宜，特区政府近日持续与大陆部门保持密切联系，相信很快便可实施恢复旅行团赴澳。不过，目前未知能否在一、两周内实现。

根据微信公号“澳门特区发布”消息，贺一诚到访塔石年宵市场时接受媒体访问时说，随着大陆有关政策出台，加上大陆的疫情在可控的情况下，相信很快便可实施恢复旅行团赴澳。他还指，目前未知能否在一、两周内实现。由于春节是大陆假期，澳门酒店在元宵前的订房率较为爆满，酒店价格方面尚未是最合适的时间推行旅行团，故仍要视乎澳门的情况，旅行团访澳或延慢一点，对旅行团的成本、价格方面更为理想，也有利互补澳门业界的淡旺季档期。

被问及香港与大陆免核检通关会否影响旅客赴澳意欲，贺一诚表示，若日后往返大陆与香港的核酸检测要求得到免除，将有更多旅客到香港，相信同样可带动更多旅客访澳，2019年之前，不少旅客都是随赴香港旅行团访澳。港澳两地之间都要相互配合好，共同发展旅游市场。

贺一诚预测春节的旅客量时说，相信旅客量自年初三起会逐步上升，近日访澳旅客达4万多人次，特区政府对旅客量会有较高的期望，但目前不会设定具体目标，将会循序渐进恢复澳门经济。

随着近日访澳旅客增加，对道路使用的需求上升，贺一诚说，目前已开出最高的巴士班次量，未能再增加班次，他指特区政府也会争取今年尽早落成澳门轻轨氹仔线连通妈阁交通枢纽，待氹仔连通妈阁后，希望大家多使用公共交通工具，减轻路面压力。各级官员也会作好交通的调整，抓紧各方面的工作。

贺一诚还谈到，只有在“6.18 ”疫情期间曾推行“口罩令”，并没有延续，目前只是鼓励居民自觉佩戴口罩。但他呼吁广大居民，在现阶段不要放松。

贺一诚指出，疫情仍然存在，当地料有两成人尚未感染冠病病毒，大家在此阶段便放松并非好事，长者和儿童仍是保护对象，各人继续坚持，包括在人多的地方戴好口罩，居民在过去三年已形成习惯，期望大家继续支持和配合。