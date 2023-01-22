大英博物馆庆“韩国新年”被网民炮轰后删贴

大英博物馆此前在官方账号发文庆祝“韩国农历新年”，被中国网民批“博物馆不懂历史”，引发争议。随后大英博物馆删除了前述贴文。

综合观察者网和环球网报道，大英博物馆为宣传韩国旅游局举办的一项活动，本月12日在官方推特发文称，“和我们一起观看新罗乐团（主要在英国表演韩国音乐的乐团）的神奇表演，以此来庆祝韩国新年。表演受韩国文化中重要的五方色（白、黑、蓝、黄、红配色方案）启发，且结合了当代和传统的音乐。”活动于当地时间本月20日下午在大英博物馆内举办。

这则推特还链接了大英博物馆官网发布的一则题为“庆祝韩国新年”的文章。

韩国东亚日报介绍称，该活动由韩国文化体育观光部赞助，目的是宣传20日在大英博物馆内举办的韩国传统演出。

对于大英博物馆在文章中称“韩国春节”，引发中国网民炮轰，许多网民在那则推特下面留言。有网民提醒说，“那叫中国春节，根据历史，该节日起源于中国，什么韩国春节？”

还有不少网民质疑道：“我看你不是大英博物馆，而是大韩博物馆”，“韩国春节？真不敢相信你是一家讲述历史的博物馆”。

有网民留言指责：“博物馆是为了教导大家，不是为了误导大家，将中国春节说成韩国春节不仅仅是不合适，现在你们是在以包容的名义抹去中国文化，为你感到羞耻。”

大英博物馆随后删除了原帖文以及官方网站上的宣传文章。

