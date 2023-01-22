中国防疫专家称出现第二波大规模疫情的可能性很小

中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友认为，全国范围内出现第二波大规模疫情的可能性很小。

吴尊友星期六（1月21日）在个人微博发帖称，春节期间的大量人员流动，虽然在一定程度上可能会促进疫情扩散，在局部地区会出现感染人数上升，但由于这一波疫情已经使得中国约80%的人感染过，短期内，比如未来两三个月，全国范围内出现较大规模疫情反弹或者第二波疫情的可能性很小。

不过，吴尊友也提醒，家里有老人的家庭，如果老人已经感染过，无论是否有延续症状，都需要密切继续观察老人的身体状况变化，一旦出现症状反复或加重，要及时送医院就医。老人还没有感染的家庭，要严格控制走亲访友，必要的来往，一定要做好防护，防止老人感染。

另外，对于近期国际上流行的变异毒株，吴尊友认为，虽然在美国流行的XBB.1.5变异毒株已经传入中国，但短期内在造成传播并引发新一波疫情的可能性较小。而对于泰国报告检出的德尔塔克戎变异株（XAY.2），吴尊友分析，由于感染病例数少，尚缺乏该毒株传播力、致病力和免疫逃逸能力等方面数据。从最早监测到该变异毒株到现在已经约一年，未出现全球范围内扩散，由此判断，短期内，由德尔塔克戎变异毒株造成新一轮全球流行的可能较小。