港财政司长：大陆放宽防疫 香港人气财气也会旺

香港财政司司长陈茂波星期日（1月22日）说，大陆放宽防疫措施，除对大陆经济有很大促进作用外，对环球经济也是一个很大的助力，香港的人气及财气也会旺起来。

根据《星岛日报》报道，刚从瑞士达沃斯返港的陈茂波出席一个电台节目时说，此次外访期间争取机会与不同地方的人交流，除亚细安和中东外，也与欧美地区与会者有更多交流，因为过去三年他们很少到港。他说，大家仍十分担忧地缘政治，但同时因大陆开放较预期快，他们评估今年经济会比想像中好。

陈茂波还说，外访期间主动接触很多国家代表及商界人士，向他们介绍香港情况，指香港进入新时代、新阶段，有很多新的发展机遇；他称感觉到他们虽然很久没有赴港，但不少跨国企业及政商界人士对香港感兴趣和关心。他说已邀请他们赴港，并建议他们通过免检疫通关顺道到大湾区，看到整个大市场；陈茂波说，很多人都表示他们今年会到港，今年人气及财气都旺。

谈到本地经济前景，陈茂波表示，随着与大陆通关，预料香港经济第二季能重拾复苏力度。他正就新一份财政预算案进行咨询工作，今年度一千亿（港元，约168亿新元）财赤在所难免，而政府往后的开支增幅会颇大，会平衡中长期财政稳健以及短期市民面对的困难。

被问到消费券，他称有部份政党反对再派发，“有些意见不一致的，有些赞成、有些反对，例如消费券，当然我看到有政党支持，但有政党在闭门咨询的时候叫我们不要做，担心对政府财政造成太大压力。我们一直听意见评估中，有一个是能凝聚共识的，我们要投资推动经济加速发展。”

