黑龙江多地突破历史最低气温 漠河低至零下50.7度

受强冷空气影响，预计1月22日14时至1月25日08时，1月22日14时至1月24日14时，内蒙古东南部、山西中北部、吉林东部、辽宁东部等地部分地区降温可达10至14度，吉林东南部降温18至20度。截止到星期天早上08时，北极村、漠河等10个站突破历史最低气温极值。漠河气温再次跌破零下50度，达到零下50.7度。

根据北京青年报报道，中央气象台星期天（1月22日）10时发布寒潮蓝色预警，受强冷空气影响，预计，1月22日14时至1月25日08时，中东部大部地区气温下降6至10度，华北北部、东北地区东部、江南东部等地气温下降12至14度，局部18至20度。

上述地区先后有4至6级风，阵风7至8级，甘肃西部、内蒙古西部、宁夏等地部分地区有扬沙或浮尘。中国近海大部海域有6至8级风，阵风9至10级。过程最低气温出现在25日早上，最低气温0度线将位于云南东部、贵州南部至华南北部一线。

预计1月22日14时至1月24日14时，新疆北部、西北地区东部、东北地区中南部、华北、黄淮、江淮、江南北部、华南北部等地部分地区将先后降温6至8度，内蒙古东南部、山西中北部、吉林东部、辽宁东部等地部分地区降温可达10至14度，吉林东南部降温18至20度。上述部分地区并伴有4至6级风，阵风7至8级。北部和东部海区有6至8级风，阵风9至10级。

另据黑龙江气象服务中心22日消息，截止到22日早上08时，北极村、漠河、呼玛、新林、呼中、塔河、嘉荫、逊克等10个站突破历史最低气温极值。漠河气温再次跌破零下50度，达到了零下50.7度，新年遇到极寒天气，大家一定要做好保暖工作。

