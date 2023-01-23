秦刚在美NBA比赛期间献上农历新年祝福

中国新任外长秦刚在美国东部时间星期六（1月21日）在美国职业篮球联赛（NBA）比赛期间，通过视频献上农历新年祝福。

中国驻美国大使馆在官网上公布，不久前卸下驻美大使职务的秦刚，在华盛顿奇才队主场与奥兰多魔术队比赛暂停时段发表视频致辞，向两支球队、NBA球迷和中美民众致以春节祝福。

秦刚说：“去年12月，我作为中国驻美大使来球馆观看奇才队精彩比赛并度过了一个愉快夜晚，很高兴今天又回到球馆和大家一起庆祝新年。在此喜庆祥和之际，祝愿中美两国人民新年大展宏‘兔’、前‘兔’似锦，并祝大家好运和享受比赛。”

赛前有两位年轻华人艺术家用中国传统乐器琵琶演奏了美国国歌，现场工作人员也在暂停时段向观众投掷具有中国特色的生肖兔。由驻美使馆外交官子弟扮演的熊猫吉祥物则在比赛间歇时段登台亮相，华盛顿华人华侨社团也奉献了精彩的中国文艺表演。

华盛顿奇才队的前身“华盛顿子弹队”曾于1979年中美建交后不久访华，是首支造访中国的NBA球队。

秦刚2021年7月出任中国驻美大使后，也曾于去年1月在另一场NBA比赛期间送上新春祝福。在中国官方公布秦刚出任外长前，他曾在去年12月于推特上载视频，显示他在NBA比赛现场投球。

在担任驻美大使500多天里，秦刚在坚持基本立场的同时，也尽力展示柔软身段，与美国各界、各州人士交流互动，力争改变中国外交的“战狼”形象。