港媒：秦刚料3月晋升中国国务委员

香港媒体报道，中国外交部长秦刚今年3月预料将晋升国务委员，并继续担任外长。

《星岛日报》上星期六（1月21日）引述可靠消息人士报道，秦刚1月15日在天津当选全国人大代表，进一步佐证上述消息。秦刚由正部级升至国家领导人位置，仅用了三个月，将创下官场传奇。

据报道，秦刚2021年7月接替崔天凯出任中国驻美国大使，去年10月在中共二十大当选中央委员，上月30日接替王毅担任外交部长，晋升为正部级。

消息人士透露，秦刚将在3月的全国两会（全国人大、政协会议）接过王毅的国务委员职务，官拜国家领导人。王毅已担任中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任。

天津市1月15日召开人大会议，选出40名全国人大代表，本身是天津人的秦刚当选。

消息人士称，中国国务院内阁成员一般不担任全国人大代表，均以列席身份参加两会，但拟晋升为国家领导人的内阁部长则会在地方提名担任人大代表，进一步佐证了秦刚将担任国务委员的消息。

五年前，时任外长的王毅也在重庆当选全国人大代表，之后升任国务委员。不过，王毅是当了11年的正部级才晋升国家领导人，秦刚只用了三个月，创下官场传奇，也显示他深得中国最高领导人的高度信任。

秦刚生于1966年3月出生，曾任外交部发言人、驻英国公使、新闻司司长、礼宾司司长，2018年升任外交部副部长。担任驻美大使一年半，正逢中美关系持续受台湾、新疆、疫情等问题干扰，但他刚柔并济，积极同美国商界及民间接触交流。

秦刚新年刚以外长身份完成对非洲多国的访问返国。他上星期五（20日）向驻华使节发表新春贺辞，指刚过去的2022年，对中国和世界各国都是极不寻常的一年。世纪疫情的阴霾未散，地缘冲突的硝烟又起，全球多年发展成果遭到吞噬，粮食、能源安全受到冲击。个别国家趁机大搞霸权霸道霸凌、煽动意识形态对立和阵营对抗，把世界推向分裂冲突的边缘。

他说，2023年，中国坚定奉行独立自主的和平外交政策，始终不渝走和平发展道路，中国的发展永远是世界和平力量的增长。推动国际社会营造团结大家庭、唱响合作主旋律，抛弃冷战旧思维，反对排他“小圈子”。