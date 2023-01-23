中国农历新年前通报新增近1.3万起冠病死亡病例

中国官方除夕通报，全中国在农历新年前一周新增近1万3000起冠病死亡病例。

据中国疾病预防控制中心官网1月21日消息，1月13日至19日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团医疗机构累计在院冠病相关死亡病例1万2658例，其中冠病导致呼吸功能衰竭死亡681例、基础疾病合并冠病死亡1万1977例。

据通报，1月19日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团冠病现有住院病例47万1739例，现有重症5万1683例，其中冠病重症3874例、基础性疾病重症合并冠病感染4万7809例。

根据通报，截至1月19日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团累计报告接种冠病疫苗348951.4万剂次，接种总人数131018.9万人，完成全程接种12万7651.7万人，完成第一剂次加强免疫接种82653.1万人。其中60岁以上老年人累报告接种冠病疫苗67785.3万剂次，接种总人数24160.4万人，完成全程接种23011.5万人，完成第一剂次加强免疫19193.3万人。

这是中国官方自从1月14日之后，再次通报全国冠病相关死亡病例情况。

中国国家卫生健康委通报，自去年12月8日至今年1月12日，累计有5万9938例在院冠病相关死亡病例，其中5503人死于冠病导致呼吸功能衰竭，5万4435人死于基础疾病合并冠病感染。