是否参加2024台总统选举？郭台铭：由神明决定

台湾鸿海集团创办人郭台铭农历大年初一到庙里参拜，被问及是否参加2024年总统选举时说，将交由神明决定。

据台湾《自由时报》报道，郭台铭星期天（1月22日）到板桥慈惠宫、接云寺参拜受访时作出上述回应。他说，老百姓期待领导人可以保持台湾和平，带领台湾走向经济繁荣、杜绝贪污，“我问了神明，让神明来做决定”。

对此，部分朝野立委解读，郭台铭对角逐2024年总统大选，已经“起心动念”。

郭台铭在大年初一前往板桥慈惠宫、接云寺参拜，并发送红包，吸引不少民众抢著握手与合照讨喜气，不时也有民众在旁边喊“郭董选总统”，还有父亲抱起女儿说：“有没有看到财神。”

郭台铭说，新的一年，走访两间庙宇都有许愿，台湾一定要维持和平、保障繁荣，没有和平就没有繁荣，谁能保持和平，谁能带领台湾走向经济繁荣，谁能让台湾百姓口袋更有钱，谁能够杜绝贪污，这些是老百姓所期待的。

对于22日被问到是否参选2024年总统大选时，郭台铭说：“我问了神明，让神明来做决定”。民进党立委庄瑞雄受访时说：“这代表郭台铭心在动啦”，上一届本来就想选，但没有成功，现在隐晦地这样说，代表想参选的心已经动念了，不要为难神明，劝郭台铭赶快做决定。

国民党立委陈玉珍也说，她觉得郭董有起心动念，做相关准备。郭台铭是一位好的候选人，她时常在各种聚会上，粗浅地询问在场民众对于总统候选人的想法，郭台铭都是最受支持的第一名。

国民党立委洪孟楷则说，任何人愿意为这块土地来付出，无论在什么职务上，大家都由衷地感谢及祝福，希望众人努力，让台湾在新的一年能够更好。