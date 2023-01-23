山东欧盟招商团大年初二外出寻找商机

中国山东省欧盟招商团农历大年初二（1月23日）外出寻找商机。

据齐鲁网闪电新闻报道，山东省出境商务洽谈活动欧盟招商团23日凌晨从上海浦东机场出发，以小分队形式，分别飞赴德国、法国、荷兰、意大利等国家，拜访西门子、达能、诺力昂等世界500强公司和行业领军企业，落实前期合作意向，推进产业项目合作。

据了解，这次出访的欧洲招商团，是冠病疫情三年来，首个政府组织的赴欧洲经贸代表团。招商团由山东省商务厅带队，包括淄博、潍坊等市商务部门、经济园区及部分企业负责人20多人组团参加。

1月7日，赴欧贸易团已顺利成行，近期成员也已陆续回国。山东省商务厅欧美处处长曹国平说：“贸易团拓展了一批潜在客户，带回了一批意向订单，取得了较为理想的成果，这也给我们此次招商团加了油、鼓了劲。”

为做好这次招商出访活动，山东省商务厅进行了精心的组织和谋划，与相关地市和园区密切合作，系统梳理了近期山东省在欧洲重点合作项目，以促进项目落地为出发点，对行程路线以及项目合作方向进行了多次研究讨论。

曹国平说：“招商团将力争通过此次出访，落实一批合作意向，挖掘一批合作信息，推进一批在谈项目，深化山东省对欧投资合作，为全省今年一季度外资开门红打下良好基础”。

德国慕尼黑接下来还将举办山东省-巴伐利亚州产业合作交流会，招商团将向德国工商界系统推介山东近年来新旧动能转换成果、十强产业发展情况、对欧合作园区载体及营商环境优势等，届时包括巴州政府经济部、中国驻慕尼黑总领馆以及巴州部分企业、商协会负责人代表60余人将参会，重点推动与德国在高端装备、新一代信息技术、汽车零部件、新能源新材料、生命科学等领域的产业对接合作。

据悉，欧洲是山东重要外资来源地。去年1月至11月，实际利用欧洲投资6.1亿美元（下同，约8.03亿新元），同比增长32.1%，其中德国增长133.4%。截至2020年底，欧洲在山东省现存企业1401家，实际使用外资67.4亿美元。外资来源主要集中在德国、法国、荷兰、英国，投资占比达84.2%。