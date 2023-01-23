大年初一慰勉宪兵 蔡英文：做好战训准备提升人民对台军信心

台湾总统蔡英文农历大年初一（1月22日）慰勉宪兵，期待他们在崭新一年持续扎实备战，提升人民对台军的信心。

据台湾总统府官网22日发布的消息，台湾总统蔡英文22日上午前往福西营区慰勉宪兵装步239营部队，肯定台军厚植首都的防卫能量，并期勉大家在新的一年，继续维持扎实的战训准备，让台湾人民对台军的战力更有信心。

蔡英文抵达福西营区后，首先听取任务简报，并亲自颁发加菜金暨福袋，感谢轮值弟兄姐妹的辛劳。

蔡英文致词时说，首先她要代表台湾人民，感谢各位轮值的弟兄姐妹，在春节连假坚守岗位，守护台湾安全。宪兵装步239营是宪兵唯一的装甲部队，也是重要的首都卫戍部队。

蔡英文说，她知道宪兵们在战训本务上都有很好的表现。去年，大家执行多次战备侦巡及联合作战计划演练。大家持续努力，不但提升自我战技，也厚植首都的防卫能量，她要给予高度的肯定。

她期许新的一年，各位弟兄姐妹继续维持高水准的表现，做好扎实的战训准备，让台湾人民对台军的战力更有信心。

随后，蔡英文前往台北市觉修宫及大龙峒保安宫祈福参香，祝愿台湾风调雨顺、“国泰民安”，并发送兔年新春福袋向民众贺年。现场民众热情欢迎蔡英文，排队领取福袋的人潮络绎不绝，大家都期盼在新春的一开始，能从蔡英文手中取得吉祥好兆头。

蔡英文在觉修宫时致词说，今天是大年初一，她来向神明参拜，希望台湾平安及发展，人民也可以安居乐业。她祝大家新年快乐，一切顺遂。