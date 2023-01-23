中国下月试点恢复旅行社出境团业务 泰国成热门目的地

中国文化和旅游部上星期五（1月20日）公告，从2月6日起，试点恢复中国旅行社及在线旅游企业经营中国公民出境团队旅游和“机票+酒店”业务，泰国成为热门目的地。

根据公告，第一批试点国家有20个，分别是泰国、印度尼西亚、柬埔寨、马尔代夫、斯里兰卡、菲律宾、马来西亚、新加坡、老挝、阿联酋、埃及、肯尼亚、南非、俄罗斯、瑞士、匈牙利、新西兰、斐济、古巴和阿根廷。

据《北京青年报》星期一（23日）报道，上述消息发布后，各大旅游平台出境跟团游搜索热度大涨。

携程团队游CEO江文说，出境跟团游开放的通知一经发出，平台上出境跟团产品搜索量瞬时大涨五倍，带动了海外目的地热度上涨330%，泰国、越南、印度尼西亚、新加坡、柬埔寨的搜索量最高。

他说，从线下门店端来看，自去年12月27日以来，门店出境跟团游的咨询量同比上涨超10倍。通知发出后，平台计划迅速上线近百条出境旅行团产品，包含私家团、精致小团、半自助跟团、目的地参团以及自由行打包产品。

阿里巴巴旗下综合性旅游出行服务平台飞猪上星期五（1月20日）晚发布的数据显示，截至目前，33个国家及地区的出境游相关商品春节预订量同比增长超一倍，其中泰国、马尔代夫、新西兰的预订量同比增长超10倍。近一周国际机票订单量同比去年增长超三倍。

其中搜索热度最高的境外目的地国家为泰国，相关旅游产品搜索量瞬时上涨430%。此外，柬埔寨、新加坡、马来西亚和印度尼西亚也位列中国游客最关注的出境游目的地前五位。

随着出境团队旅游业务政策的调整，用户咨询出国签证的量在持续增多，用户的出境旅游意愿和信心都在恢复中。用户签证咨询中，热门目的地集中在泰国、新加坡、马来西亚等。

另据《时代周刊》报道，2023年农历春节，在泰国曼谷从事地接工作的广西姑娘邓琦（化名）迎来了三年来久违的忙碌。2018年，邓琦借助在泰国留学的优势，成为当地旅游地陪，专门服务于有中文需求的旅行者。

据泰国国家旅游局上海办事处处长罗兰透露，2019年，泰国吸引了超过1100万中国游客到访，占据泰国国际游客市场的四分之一。而中国游客源源不断地涌入，对邓琦来说就像一座可以随时挖掘的金山。

邓琦透露，泰国旅游地陪的收入大概在每天500元人民币（下同，约97新元），这远不及发达国家日本地陪业务约每天1000元人民币的行业薪资。

她说，地陪工作除了旅游业务，还涉及多种业务组合，例如签证、房地产销售、投资顾问等。这意味着，如果赴泰旅游的中国顾客，决定在泰国投资买房，他们也能拿到相应佣金。

她说：“一名资深的地陪工作者保底月收入能达5万元人民币（包含房地产业务）。只要客户在境外有需求，我们都会尽可能帮助解决。赚多赚少更依靠自己的能力、人脉关系、以及在当地的资源。”