港医务卫生局长：防疫措施料农历新年后再放宽

香港医务卫生局局长卢宠茂说，农历新年后冠病确诊数字可能上升，但会继续稳步有序复常，并预计在农历新年后有望进一步放宽防疫措施，短期内推行第二阶段陆港通关。

卢宠茂星期一（1月23日）接受香港商业电台专访时说，随着民生经济活动增多，与国际联通，也与中国大陆通关，“我们预计（确诊）数字可能会上升”。不过，香港现在对疫情有更好的免疫屏障，医疗系统也有较好的准备，所以会继续走稳步有序的复常之路，市民及整个社会经济，可以回复以前的正常活动。

他预计，目前仍维持的少量防疫措施，有望在农历新年后进一步放宽，当局也会持续与大陆商讨，视乎数据、口岸配套及承受能力等，在可行情况下，加快落实陆港两地第二阶段通关安排。

不过，卢宠茂强调，放宽不代表放弃防疫，指冠病并没有离开，市民仍应注意个人防护，一旦发现染疫，要尽早求医并接受抗病毒治疗。当局也会持续按照世卫组织的指引，透过基因测序，监察冠病病毒是否变异。

香港抗疫刚满三年，回顾过去的经验，卢宠茂认为，香港做得最成功，以及最需要改善的都是疫苗接种。

他说：“香港整体接种率达95%，三针接种率达84%，是全球非常高的水准。接种率高是成功的，可以说是全香港值得骄傲的事；但同样地，稍为不理想的，如果说得难听一点，是失败的，就是‘一老一幼’的接种率，我觉得绝对可以继续提升。”

卢宠茂说，如果有更多长者和小童接种冠病疫苗，港人在抗疫路上就有更大能力，应对未来可能出现的疫情波动或变数。

对于有专家提出，可以视冠病病毒为流感处理，卢宠茂认为，毋须强行将两种病毒扯上关系，称虽然冠病病毒正朝流感的致病率方向发展，不过两者绝对不同；一旦同时感染两种病毒，有机会形成“一加一大于二”的效应，令病情更严重。

他说，长者及小童感染奥密克戎变种病毒后，重症或死亡率仍远超流感，因此在复常过程中，接种疫苗仍属“重中之重”。