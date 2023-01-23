是否受台内阁改组牵动？萧美琴：全力以赴持续推动台美关系

农历新年期间，适逢台湾内阁改组，台驻美代表萧美琴的动向备受关注。萧美琴说，不知道是否受影响，但会全力以赴持续推动台美关系。

据台湾《联合报》报道，国民党立委陈以信去年12月5日在立法院外交国防委员会质询外交部长吴钊燮，称传闻吴钊燮将与萧美琴互换职务，吴钊燮当时说，“没有听说过。”

在被问及是否受当前台湾内阁改组影响，萧美琴当地时间1月22日说：“如果有（异动）的话，我是不知道，但我会全力以赴，继续在这边推动许多台美之间的要案。”

萧美琴22日下午冒着细雨参加华府地区农历新年游行活动，并在会后说，台美合作项目多且广泛，近年来在教育倡议、经贸谈判、经济繁荣伙伴对话与台海安全都有进展，将持续与美方就共同关切与共享价值方向来努力。

萧美琴说，上次贸易谈判非常顺利，美台双方共识非常高，待后续确认细节，应该可以很快看到具体成果。

至于下次谈判时间，萧美琴并未透露，但说会陆续推动，希望更完整、更有丰富内涵的贸易倡议，可以在最快时间内完成。

对于加州洛杉矶发生的枪击事件，她表达痛心难过与遗憾，同时谴责暴力。

美京中华会馆与大华府地区侨胞22日下午在华府市区中国城举行农历新年游行。过去两年因冠病疫情停办，这是疫情暴发以来首度举办，美京中华会馆、中文学校、驻美代表处以及社区单位都有代表参与游行，虽然气温不到10摄氏度还下着毛毛细雨，但街道两旁都有民众欢呼及挥舞旗帜，相当热闹。