香港逐步复常 餐饮界称本月生意额可超100亿港元

农历新年来临前，香港政府放宽防疫措施，与大陆恢复首阶段免检疫通关，香港餐饮联业协会会长黄家和说，如今餐饮业市道恢复畅旺，以目前情况看，本月整体业界生意额料可超过100亿港元（约17亿新元）。

黄家和星期一（1月23日）在香港电台节目录音访问时说，去年底香港政府放宽防疫措施后，农历新年期间团拜及春茗相当畅旺，加上今年是双春兼闰月，婚宴嫁娶反应不错，餐饮业界生意额恢复到接近疫情前的九成水平。

他说，以往旅客占大约餐饮业一成生意，目前全靠香港市民消费，而随着防疫措施放宽，不少市民外出旅游，对业界有一些影响。

至于何时可完全恢复，黄家和说，虽然陆港已经通关，但大陆每日新增病例不少，相信要较长时间才有更多大陆旅客来赴港，预计今年下半年起会恢复常态。

香港旅游业议会主席徐王美伦23日也在同一档节目录音访问中，预计旅游业的生意要到明年中才恢复到疫情前的水平。

徐王美伦认为旅游是生活的一部分，因此对香港未来一年的旅游业有信心，加上香港过去几年有大型基建落成，并已经重新定位。

不过，她说，由于航空公司和人手等配套未准备好，估计到明年，甚至明年中，旅游业的生意才能恢复至疫情前的水平。

徐王美伦希望香港政府和旅发局除了要大型宣传，也要推出实在的优惠，例如机场税短期优惠，以刺激出入境旅客数字。