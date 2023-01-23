港政务司副司长：陆港通关后未见大量水货客

香港政务司副司长卓永兴说，中国大陆与香港通关至今未见有大量水货客涌入，希望市民不要将大陆游客视为“威胁”。

中国大陆与香港1月8日实施首阶段通关，香港社会其中一个关注点是，会否有大批水货客重临香港，卓永兴星期一（1月23日）接受香港商业电台专访时说，以往八成水货客都是香港人，“大家要明白，大陆同胞到香港来，是访客、游客，不要觉得好像会对香港构成威胁”。

卓永兴说，由他带领的跨部门小组正密切留意情况，会就包括香港居民在内的水货客所造成的滋扰，阻碍街道、环境卫生和交通阻塞等问题，加强执法。

由卓永兴主责的打击卫生黑点计划，为期三个月的第一阶段行动已结束。他估计一年内减少七成半卫生黑点的目标已达成，但不会急于将有关黑点除名，若市民和商铺以为不在政府监察之内，卫生情况可能会再次转差。

卓永兴强调，清洁行动至少做三年，并指港府一旦开展工作，就不会停止。他相信目前店铺和执法人员，都已习惯新的执法力度。

他说，港府建议调高乱抛垃圾和商铺阻碍街道定额罚款，分别倍增至3000港元（下同，约505新元）和6000港元。

一个月的公众咨询刚结束，卓永兴称港府收到约1500份意见书，绝大部分表示支持，环境及生态局3月会到立法会汇报，之后提交草案，期望新罚款在今年中实施。

香港环境及生态局长谢展寰说，下一阶段将研究赋权食环署人员，可以没收店铺阻碍街道货物，进一步提高阻吓力，今年中会提出具体修例建议。