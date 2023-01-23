网易致暴雪玩家告别信：感谢相伴14年

中国互联网技术公司网易星期一（1月23日）给暴雪玩家发告别信，感谢他们14年来的相伴。

据网易微信公号消息，网易在信中写到，2023年1月24日零时，由网之易代理的《魔兽世界》、《炉石传说》、《守望先锋》、《暗黑破坏神Ⅲ》、《魔兽争霸Ⅲ：重制版》、《风暴英雄》、《星际争霸》系列产品在中国大陆市场的所有运营将正式终止。届时，暴雪将关闭战网登录以及所有游戏服务器，同时关闭客户端下载。

网易在信中说，相伴14年，说再见很难。他们一直清楚知道，对每个玩家，包括他们而言，所有的角色、账号、装备和好友列表，绝不仅是一串代码，而是他们的青春、热血、一段美好人生。所以，他们不会忘记对玩家的承诺，仍将尽最大努力，为暴雪国服玩家服务到最后一刻，与玩家共同走完最后一里路。

网易说，他们将于停服后公布暴雪游戏产品的退款工作安排，请各位玩家关注“暴雪游戏服务中心”公众号。

网易还说，他们与国服玩家相伴14年，除了感谢，更感荣幸。他们感谢每个玩家对服务器的包容，对客服服务的理解，对黄金赛现场排队的耐心，甚至对暴雪游戏频道直播中的每一个广告都愿意忍受。

网易说，让他们更荣幸的是，大家将人生最重要的青春时光，选择与他们共同度过。大家一起在游戏里与时间为敌，也在平凡的生活里打怪升级，一起创造不可复制的青春回忆。

网易说，他们永远记得，曾与每一个玩家在艾泽拉斯的世界里，迎战一个又一个强大的敌人；在炉石酒馆的闲暇中，思考、构筑、切磋牌技；在守望先锋和黑爪的战斗中，成为这个世界需要的英雄；也在庇护之地、在时空枢纽、在科普卢星区，书写篇章、挥洒热血。

网易称，这些美好的回忆，不会因停服而消逝，它们就像宝石一样，会在大家未来的平凡生活里闪闪发亮。这也是为什么他们由衷地希望，这次停服不是国服玩家的终点，而只是一次无奈的暂停。

网易表明，他们始终坚信，相逢的人总能再相逢。衷心期待所有暴雪玩家重返国服的那一天。