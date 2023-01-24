中国电影春节档票房破25亿

灯塔专业版数据显示，截至星期一（1月23日）下午4时，2023年中国电影春节档总票房（含预售）已突破25亿元（人民币，下同，约4.86亿新元）。

据中新社报道，数据显示，在电影票均价从去年大年初一的56.1元下降到目前53.2元的情况下，今年大年初一的大盘票房取得了13.52亿元的成绩，恢复至去年的93%。尤其值得注意的是，今年大年初一观影总人次达2539万，几乎持平2022年大年初一的2594万，场均人次更是从2022年的每场46人大幅提升至每场57人。

对此，灯塔专业版数据分析师陈晋分析称，一方面是由于市场快速回暖，有票房收入的营业影院达到1万1469家，数量上恢复至去年大年初一的97%。另一方面，从目前评分口碑来看，已上映的六部春节档新片具备相当品质，其中更是有《流浪地球2》《满江红》这样的高口碑之作带动市场。

陈晋指出，影片格局上，此次春节档目前形成了“二超多强”的局面，《流浪地球2》《满江红》合计贡献了六成以上的档期票房领跑，两部影片票房和口碑均非常接近，《流浪地球2》以4.78亿元夺得大年初一的票房冠军，《满江红》以4.04亿元紧随其后。

陈晋认为，从历年春节档影片的票房竞争走势来看，哪部影片是之后三天的票房日冠或将决定谁是最后赢家。

目前档期中的其他四部影片同样有亮眼表现，《熊出没·伴我“熊芯”》《无名》《深海》《交换人生》累计票房均顺利破亿。

“综上数据，整体来看，今年春节档可谓百花齐放，我们期待这个良好的开头能引领全年的电影市场重回疫情前的繁荣发展，带动上游制片端到影院放映终端产业全链路恢复信心。”陈晋说。