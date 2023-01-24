台民众党秘书长否认多个美国单位不愿见柯文哲

台湾民众党秘书长周台竹否认多个美国单位不愿见党主席、前台北市长柯文哲，并柯文哲访美之行还没定案。

据台湾《联合报》星期二（1月24日）报道，早前表态参加2024年总统选举的柯文哲，计划今年春天访问美国，预计会停留一个月，出访时间可能落在3月。不过，民众党内人士称，柯文哲访美行程碰壁，许多美国单位不愿见他。

每逢台湾总统大选前，不同政党的总统候选人总会安排访美行程，被外界视为赴美面试。

柯文哲曾在2019年以台北市长身份访美九天。柯文哲在那时原本计划参访美国国务院和国防部，但最终被取消。柯文哲在美国首都华盛顿前往国会大厦、林肯纪念堂等地，行程及会面层级据报都降级。

消息人士称，柯文哲先前提出“亲美友中”，对于两岸政策态度模糊，甚至对台美关系了解空泛，传出让美国方面对柯文哲持保留态度。

党政人士引述他们掌握到的信息称，目前有传闻指美国认为柯文哲要赢得总统选举的机会不高，因此对他抱持观望态度。

负责安排柯文哲赴美行程的周台竹回应时指美国对柯文哲抱持观望的传闻根本是鬼扯，并说他之后会跟美国在台协会（AIT）交换意见。

周台竹也介绍，柯文哲团队今年春季访美有两个重点，一是表达民众党重视台美关系，二是感谢美国协助提升台湾防卫能力。

党政人士称，柯文哲非常重视此次访美行程，并说他聘任外交老将周台竹担任民众党秘书长，因看中周台竹的外交长才，并将访美行程联系工作的重责大任交给周台竹。此外，柯文哲希望将访美之行从原本计划的5月中，提前至3月。