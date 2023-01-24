中使馆促美停止破坏他国积极解决债务问题的努力

针对彭博社就美国财政部长耶伦在访问赞比亚期间发表赞涉华债务言论的提问，中国驻赞比亚大使馆回应称，美国财长耶伦的言论揭示美国灾难性债务问题的现状和成因，在除美国之外债务问题上，美方能作的最大贡献是处理好自身债务问题、停止破坏其他主权国家积极解决债务问题的努力。

据彭博社报道，美国财长耶伦星期一（1月23日）访问赞比亚时敦促赞比亚的债权方迅速协助该国重组债务，并指责中国阻碍债务重组协议的达成。

2020年，赞比亚成为非洲首个在冠病疫情下的债务违约国，此后一直在艰难重组总计逾170亿美元（下同，约224亿新元）的外债，其中超过三分之一由中国债权人持有。

耶伦在赞比亚首都卢萨卡对记者说：“立即正视这个问题极为重要，已花费太长时间解决此问题。”

赞比亚的债务问题已成为二十国集团债务重组共同框架的一个关键试验。此框架使传统债权人西方国家与现已成为发展中世界最大债权人的中国需共同协商。耶伦本周与国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃均在访问赞比亚，以试图加快达成债务重组协议。

耶伦说：“我看好协议谈判在短期内取得进展。我知道中方一直是完成谈判的阻碍”。

她对近期在苏黎世与中国副总理刘鹤的会晤作出积极评价，并说：“我特别提到了赞比亚问题，并要求他们合作以尽快达成解决方案。我们的谈话富有建设性。”

耶伦在与赞比亚财政部长穆索科瓦内（Situmbeko Musokotwane）会谈时说，赞比亚敲定债务重组协议是美国财政部的首要任务。她称，美国将继续推动债权人提供债务减免，“特别是中国”。

据中国驻赞比亚使馆官网星期二（1月24日）消息，中国驻赞比亚使馆发言人回复彭博社提问时说，假定美财长耶伦涉及债务的言论是正确的，考虑到她对事实的了解程度、她的专业能力以及团队执行力，她谈及的美国以外债务问题的最好前景就是美国国内债务的现状。

发言人说，据报道，美财长耶伦1月13日致信美国国会称，美联邦政府债务规模已达到31.4万亿美元法定上限，美财政部已采取特别措施避免联邦政府发生债务违约，呼吁国会迅速采取行动提高债务上限，保护美信用。1月20日，美财长耶伦接受电视采访时说：“如果发生这种情况（联邦政府无法按时偿还债务），美国政府以及公民的借贷成本将增加，导致美国经济衰退，并可能引发全球金融危机。”

发言人说，美财长耶伦的言行揭示了美国灾难性债务问题的现状和成因，也让世界有理由相信前述假定是错误的。实际上，美方在除美国之外债务问题上能作的最大贡献，就是美联储采取负责任的货币政策、处理好美国自身债务问题、停止破坏其他主权国家积极解决债务问题的努力。

发言人说，关于赞比亚涉华债务，中国正作为二十国集团共同框架下赞比亚官方债权人委员会共同主席，积极同各方一道按照“共同行动、公平负担”原则寻求可持续解决方案，并取得了积极进展。“我们期待美国在此过程中发挥建设性作用”。

发言人说，即使有朝一日美国处理好了自己的债务问题，也没有资格出于私利公开无端指责或向他国施压，这完全不能减轻美国对世界债务问题成因所负的巨大责任。