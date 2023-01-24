小马可斯提议菲中南中国海对话层级上升至部长级

菲律宾总统小马可斯向中国提议，将菲中两国的南中国海问题对话层级，从副部级上升至部长级。

综合有线电视新闻网菲律宾频道（CNN Philippines）和菲律宾新闻社报道，小马可斯星期一（1月23日）告诉菲国媒体，他本月较早前访问中国，并与中国国家主席习近平会晤时，提出这项建议。

小马可斯说：“让我们把它提升到部长级，我会安排我的外长参与。我会安排我的驻华大使参与。”

他也说：“我向你保证，如果需要做出任何决定，这两人中任何一位都可以拨电与我交谈，我们将在五分钟内做出决定。”

小马可斯希望中国也能这样做，并说习近平对这项建议表示同意。小马可斯说：“他安排他的外交部长负责细节。这就是我们现在的工作。”

中菲双方早前在小马可斯访华期间发表两国联合声明。双方在联合声明中说，两国元首就南中国海局势深入坦诚交换意见，强调南中国海争议不是双边关系的全部，同意妥善管控分歧。双方重申维护及促进地区和平稳定、南中国海航行和飞越自由的重要性，同意在《南中国海各方行为宣言》以及《联合国宪章》和1982年《联合国海洋法公约》基础上，以和平方式处理争议。

两国元首一致认为，建立信任措施有助于增进互信，肯定中菲外交磋商和中菲南中国海问题双边磋商机制的重要作用。双方决定建立中国外交部边海司与菲律宾外交部海洋司直接沟通机制。

小马可斯在星期一说，中国方面应该真的采取行动，“因为我们不会派遣海岸警卫队船只进入我们认为是他们的水域或国际水域。他们留在菲律宾水域内。”

小马可斯也说，菲律宾和中国尚未达成妥协，以允许菲律宾民众在有争议的南中国海海域捕鱼。

菲律宾海岸警卫队在星期六（21日）通报，他们得知有一艘中国海警船本月9日涉嫌在南中国海地区仁爱礁驱赶一艘菲律宾渔船，菲国海岸警卫队为此展开调查。仁爱礁位于菲律宾巴拉望岛以西194公里处。