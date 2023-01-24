澳前外交官：中国解禁澳煤和龙虾输入或为换取加入CPTPP

在放行澳大利亚煤炭输入后，中国据报也将解除澳洲龙虾进口的禁令，预示着中澳关系的逐步回暖。澳洲前外交官分析，中国或借此机会寻求澳洲支持，不反对中国加入跨太平洋伙伴全面进步协定（CPTPP）。

综合德国之声和《南华早报》星期一（1月23日）报道，中国本月较早时取消澳洲煤炭输华禁令，煤炭成为中澳关系改善后，首个获得解禁的澳洲商品，澳洲龙虾如今或将成为中国官方松绑的下一个目标。

据中国驻珀斯总领馆官网消息，中国驻珀斯总领事龙定斌在1月11日应邀走访西澳州吉龙腾渔民合作有限公司。

龙定斌说，作为全澳最大的岩龙虾出口商，吉龙腾公司多年来在推动中西澳渔业合作、增进人民友好中发挥了重要作用。希望公司坚定合作信心，关注行业动态，用好中国国际进口博览会等平台。相信在各方共同努力下，中澳关系一定获得更大发展，吉龙腾公司在两国渔业合作方面发挥更大作用。

龙定斌参访当天适逢中国驻澳大使肖千指出，中国和澳大利亚将“恢复正常关系”的同一天。

对于中澳关系逐渐解冻，澳洲智库洛伊研究所（Lowy Institute）23日刊发澳洲前外交官布朗（Justin Brown）的文章，他在文章中说，尽管事态发展积极，但中国驻澳洲大使肖千曾表示，若想要中方要完全取消对澳洲的贸易限制，需要“（澳方）进一步的善意”。肖千补充说， “双方都有（贸易）担忧”。

布朗说，澳洲的目标是确保最低限度的让步，让中国取消所有限制，若中国提出交换条件，想要达成双方都同意的解决方案，就会变得复杂。

曾在CPTPP谈判中担任澳洲首席谈判代表的布朗说，中国会否利用上述机会寻求澳洲支持，不反对其申请加入CPTPP。虽然澳洲莫里森政府曾说，只要贸易壁垒仍然存在，澳洲就会阻止中国的申请，而阿尔巴尼斯政府公开言论的基调则略显谨慎。中国同意全面恢复澳洲商品出口，或给澳洲施压，使其对中国加入CPTPP采取较不消极的立场。