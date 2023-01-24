港立会议员：若疫情稳定可在农历年假期后检讨陆港能否全面通关

香港立法会议员林健锋认为，如果香港的冠病疫情保持稳定，相关单位可在农历新年假期后，与中国大陆检讨是否能全面通关。

也是香港行政会议成员的林健锋，在香港电台网站星期二（1月24日）刊登的专访中说，他希望两地全面通关越快越好，但要看疫情发展。

对于恢复有序通关后，暂时未见大批大陆旅客赴港，林健锋认为，不少大陆人已在新年前定下计划，并相信假期后会陆续赴港旅游。他也认为，香港的吸引力及竞争力没有减退，反而有所增加。

林健锋在回顾三年抗疫经历时说，难以比较两届港府的抗疫工作，因为疫情处于不同阶段，所面对的情况也不一样。他认为，政府整体控疫做得不错，但部分工作可以检讨，例如改善采购抗疫物资程序，做好疫苗接种工作。

他也认为，要搞活香港经济，建议港府采用组合拳，再次派发电子消费券、退税、为中小企提供免息贷款，以及再推保就业计划。

香港去年4月首次派发电子消费券，并在同年8月展开第二阶段消费券派发。

对于港府可能面对千亿港元财赤，派发消费券等措施是否会形成针对政府财政的一种压力，林健锋回应时建议港府透过发债形式集资，并说香港目前拥有颇为丰厚的财政储备，相信发债问题不大。香港将在下个月22日发表新一份财政预算案。

林健锋也说，他比较担心的是目前香港人力资源及人才不足，因此除了依靠香港人才之外，也需要吸引外资及人才。