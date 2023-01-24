港驻京办拟今年走访10个大陆省市招揽人才

香港特区政府驻北京办事处说，将计划在今年走访中国大陆10个省市招揽人才。

港府驻北京办事处助理主任陈颖诗星期二（1月24日）接受香港商业电台专访时说，香港抢企业、抢人才的招商引才专组已经到访内蒙古宣扬香港的优势，如今计划在今年走访10个大陆省市，也会走进大陆大学宣传。

为配合港府抢人才政策，香港17个驻大陆办事处和海外经贸办在去年成立招商引才专组，主动接触目标企业和人才。

港府驻京办助理主任陈颖诗说，他们在去年到访内蒙古呼和浩特市，考察当地企业，推广抢人才措施及讲解香港实际情况和优势，获得当地正面反应，有符合申请高端人才通行证（高才通）资格的高级管理人才，对赴港工作有兴趣。

陈颖诗还说，他们接下来将陆续到访大陆10个省市。“期望农历新年后到访东北省份，今年也会到访两所世界百大大学、清华大学及北京大学，其他大学及年轻人也是我们参访行程的重点。”

陈颖诗称，高才通开始接受申请后一个星期，驻京办已收到四至五个查询电话，来自数学科学及传统产业等人才。随着香港与大陆通关，是香港主动出击抢人才的理想时机，便利推广工作，将安排大陆商务团赴港视察，重新举办两地青年交流计划。

面对香港人才流失，陈颖诗说，除了吸引大陆人才，也会接触在京港人。她说，吸引大陆人才来港，及鼓励港人融入中国国家发展大局，到大湾区发展并无冲突，并强调抢人才的措施是针对所有人，港府驻京办也会接触在京港人，宣传《施政报告》中的各项措施。

陈颖诗说，有为抢人才工作制定关键绩效指标，港府希望每年可吸纳3.5万名人才赴港，但无细分当中有几多是大陆人才，驻京办人才服务窗口会定期向港府汇报工作情况。