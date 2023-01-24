分析：中国春节档总票房料或破90亿人民币

中国春节档票房已经突破30亿元（人民币，下同，5亿新元）。有机构预测，档期总票房可能会突破90亿。

据中国澎湃新闻报道，猫眼专业版平台的数据显示，截至星期二（1月24日）早上8时55分，2023年春节档总票房突破30亿。电影《流浪地球2》《满江红》《熊出没·伴我“熊芯”》分列票房榜前三名，含预售票房分别为10.08亿元、10.02亿元、3.04亿元。春节档从除夕（21日）算起，一直到初六（27日）。

三年的冠病疫情使影视业深受影响，多家机构认为，2023年电影市场复苏在即，看好中国春节档的票房表现。

国泰君安香港研报分析称，春节档对电影复苏具有重要指引意义。展望2023年春节档，电影票价的上涨趋势的确定性更高，预计2023年春节档总票房有望突破人民币80亿元。

万联证券则在研报中说，防疫政策优化、预售票价略微下降、观影热情高涨等多重利好驱动春节档表现，2023年春节档票房有望创造近几年新高。全国影院基本上恢复正常营业，观影人次较防疫政策优化前有明显回升。票价的下降会降低观众的消费门槛，带动观影人次的上升，观影人次将替代票价成为今年春节档票房的核心驱动因素。春节档预售两天破亿，基于前五日预售票房为近五年最高，预测春节档的整体票房有望突破90亿。