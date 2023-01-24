台媒：佩洛西去年访台20余架次台战机升空掩护专机

台湾媒体报道，美国众议院前议长佩洛西去年8月访问台湾时，台湾空军在全台至少升空20余架次战机，实施与伴护有关的拦截任务。

据台湾联合新闻网星期二（1月24日）引述消息人士报道，这些战机进行拦截任务，掩护佩洛西专机自台湾东部空域转进陆域，安抵松山机场。

佩洛西去年7月29日开启亚洲行，但高度保密的访台行程并没有在官方早前公布的行程中。全球航班追踪平台flightradar24显示，她的专机从马来西亚起飞后，先往东南方向飞行，越过印度尼西亚，之后北上绕经菲律宾东部外海，并从台湾东侧飞近台湾，全程避开南中国海。中国大陆之后在台湾本岛周边举行“锁台”军演。

美国媒体星期一（23日）报道，美国官员预计不久前出任众议院议长的麦卡锡，会在今春访问台湾。

联合新闻网报道，如果麦卡锡访台，这是否可能引发中国大陆进一步对台实施军事压力，台湾军方对此密切关注。

另一方面，台湾民进党立委王定宇称，他曾在去年9月代表立法院长游锡堃，飞到美国首都华盛顿，送立法院邀请函，邀请麦卡锡访台。

据台湾壹苹新闻网报道，对于麦卡锡可能访台的消息，王定宇诚挚欢迎麦卡锡赴台，并说中国大陆的反弹是可以预期的。

王定宇强调，台湾有权利接待好朋友，全世界的好朋友也有权选择拜访台湾与否，并称中国大陆反弹打压，或以无理取闹方式阻挠台湾对外关系、国际友人访台，只会适得其反。他也说，台美关系稳固而坚强，不受中国大陆干扰与影响是台美关系的铁律。

王定宇也坦言，麦卡锡刚当选议长，美国国内工作非常多，是否能成行，还要看美国方面评估跟判断。