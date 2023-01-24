港教育局长：中五学生最快4月到大陆考察交流

取代通识教育的公民与社会发展科规定香港学生须赴大陆交流，随着陆港两地首阶段通关，香港教育局长蔡若莲称，务求让全港中学安排中五学生在本学年下学期内到大陆考察至少一次，最快4月成行。

据香港01报道，蔡若莲星期二（1月24日）在商台受访时说，全港中五学生最快今年4月复活节假期启程，务求让全港中学安排中五生在下学期内到大陆考察至少一次，教育局将负责安排大陆考察行程、出发前简介会及考察后分享会。蔡若莲强调，教育局将与大陆有关部门商讨防疫控疫安排，学校毋须担心。

根据香港教育局去年向中学发出的通告，公民科大陆考察团当时提供了21个两至五天的行程供学校选择，大部分集中在广东省城市，也有福建、湖南、贵州省及澳门等，费用获政府全额资助，去年的《施政报告》也提出，要求官津学校新入职或计划晋升的教师参加大陆学习团。

蔡若莲称，通关初期将先安排学生参与在广东省内的一至两天团，四至五天团则到年底才安排，教师团也会在下学期出发，约有800个名额，团期比学生考察团要长，约四至五天，涉及省市较多，期间会与当地大学及学校交流，助提升教师对国家的认识。

港府在反修例风波后不断将国安教育渗入多个学科，香港教育局在2021年4月宣布把通识科改名为“公民与社会发展科”，要求学生学习国家发展历程、宪法、香港基本法和法治。

公民科上学年在中四级推行取代通识科，首届中学文凭试（DSE）公民科2024年开考，该科要求学生在中四至中六的三年内至少要到大陆考察一次，不过，受制于疫情及一系列出境限制，公民科推出个半学期，学生迟迟未能起行。

