中国网络视听平台处置222个涉炫耀“服刑经历”博流量账号

中国多家网络视听平台全面排查清理以“刑满释放”为标签的搞笑、卖惨、博取流量的不良内容，排查处置222个违规账号。

中国网络视听节目服务协会微信公众号1月22日发布消息说，针对近期出现的刑满释放人员通过短视频和网络直播博取流量等违规问题，中国广电总局部署北京、上海、广东等省市广电局，组织抖音、快手、微博、哔哩哔哩、小红书、腾讯等重点网络视听平台立查立改，全面排查清理以“刑满释放”为标签的不良网络视听内容。

截至1月21日晚，共排查处置222个违规账号，清理3345条违规内容，下架207个相关话题，主要涉及炫耀服刑经历、美化服刑生活、质疑国家司法公正、用“服刑梗”创作搞笑视频、利用刑满释放“人设”营销带货等违规问题。

本次排查强化对相关用户的头像、昵称、简介、背景图等基本信息审核力度，若账号在用户名及简介中使用“刑满释放”“出狱”“服刑”等表述，平台将强制对账号进行用户资料重置，同时限制用户修改用户资料七天。

在短视频上，通过站内巡查监测，提取词、图、视频样本，扩充健全违规样本库，建立专项识别模型，对刑满释放人员账号所发布的短视频全部进行人工审核。

腾讯、小红书等平台已发布相关公告，明确表示严厉打击借“刑满释放”打造人设、吸粉引流违规行为的态度，并鼓励网民积极举报。

中国中央网信办1月18日宣布开展为期一个月的“清朗·2023年春节网络环境整治”专项行动，专项行动的具体整治内容就包括整治各类不良“网红”，严肃处置存在炒作劣迹行为史、刻意扮丑等问题的“网红”博主，查处炫耀服刑经历、美化服刑生活的所谓“励志网红”。