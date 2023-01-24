中国电影《白塔之光》竞逐今年柏林电影节金熊奖

中国电影连续两年入围柏林电影节，角逐金熊奖。由中国朝鲜族导演张律执导的《白塔之光》入围今年柏林电影节主竞赛单元，与其他17部电影角逐金熊奖。

据澎湃新闻报道，柏林电影节执行总监玛丽埃特·里森贝克（Mariette Rissenbeek）和艺术总监卡洛·沙特里安（Carlo Chatrian）当地时间星期一（1月23日）宣布，今年第73届柏林电影节的入围影片名单。

最受关注的主竞赛单元中，由张律执导，辛柏青、黄尧、田壮壮主演的中国电影《白塔之光》在18部入围影片中占有一席之地。这是继去年李睿珺执导的《隐入尘烟》后，再有中国电影参与金熊奖竞逐。第73届柏林电影节将于2月16日至2月23日举行。

《白塔之光》的主人公是经历离婚、人到中年的谷文通（辛柏青饰）。他靠着与年轻的摄影师欧阳文慧（黄尧饰）一同拍摄美食探店视频谋生。两人的关系既是搭档，又有暧昧的情愫，也像是父女。然而，在谷文通的人生中，父亲（田壮壮饰）一直是缺位的。自他五岁父亲被送进劳教所后，两人再也没见过面。一次偶然的机会，谷文通得知父亲原来一直生活在北戴河。在欧阳文慧鼓励下，他决定与失联四十多年的父亲见上一面。

身为朝鲜族导演，张律长年游走于中韩两国的电影界。此前他在韩国拍摄的《庆州》《咏鹅》等片颇受好评。近年来，他将故事的背景地拓展至日本，上一部作品——由张鲁一和倪妮主演的《漫长的告白》即在福冈柳川取景拍摄。《白塔之光》是张律的第14部剧情长片，也是他时隔十多年后再度全程在中国完成的作品。不过，此番并非他的首度柏林之旅。早在2007年，他的第三部长片《界》就曾入围过主竞赛单元。

今年柏林的主竞赛单元影片名单中也不乏名导的身影。比如法国导演菲利普·加瑞尔的新作《北斗七星》（The Plough），该片由他的三个小孩路易·加瑞尔、艾丝特·加瑞尔和蕾娜·加瑞尔主演，说的是一个木偶艺人家庭的悲喜故事。还有德国导演玛格丽特·冯·特罗塔的新作《巴赫曼的沙漠之旅》（Ingeborg Bachmann – Journey Into The Desert）也入围。