台民调：逾六成民众不支持蔡英文挺林智坚

执政的民进党去年底“九合一”地方选举惨败，前新竹市长林智坚论文抄袭案被点名是关键因素。台湾民意基金会董事长游盈隆星期二（1月24日）公布一份未曾揭露的民调，调查结果显示，超过六成受访者不支持总统蔡英文下令全党力挺林智坚清白，仅21％受访者支持这么做。

综合台湾《联合报》和中时新闻网报道，这份民调的题目为，“前民进党桃园市长参选人林智坚，接连被台大和中华大学因硕士论文抄袭而撤销学位。台湾总统兼民进党主席蔡英文在台大决议撤销林智坚学位后，下令‘全党公职力挺林智坚清白’，请问您支不支持她这项做法？”

调查结果显示，有8.3%受访者非常支持、13.3%还算支持、26.3%不太支持、34.8%一点也不支持，17.3%没意见、不知道、拒答。换言之，在20岁以上台湾人中，21.6%支持总统蔡英文力挺林智坚清白，61.1%不支持。

游盈隆说，民调结果传达了一个非常清楚的讯息，台湾民众一面倒不支持总统蔡英文力挺林智坚清白的做法，社会主流民意清清如水。

此民调是台湾民意基金会委托山水民调公司，访问日期是2022年9月12日；以全台为范围的20岁以上成年人；抽样方法是以全台住宅电话用户为抽样架构，以系统抽样加尾数两码随机方式抽样；有效样本484人；抽样误差在95%信心水准下约正负4.35个百分点。并依内政部最新人口统计资料进行地区、性别、年龄及教育程度加权，以符合母体结构。