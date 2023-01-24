港大专家：疫情已进入后大流行阶段 复常之路无须疑神疑鬼

香港大学感染及传染病中心总监何栢良说，虽然冠病病毒仍然存在，但疫情大流行已经过去，目前基本已进入“后大流行”阶段，并称在复常之路上无须疑神疑鬼。

何栢良星期二（1月24日）在香港商业电台节目上说，港府目前将冠病视为普通上呼吸道感染处理，但仍保留部分防疫措施，包括继续要求医护人员及学生每日强制检测，以及强烈建议染疫院舍职员不要上班，这都反映当局仍担心病毒的传染性，因此他认为，下星期一（30日）起撤销确诊者隔离令安排仍需过渡期，期间应维持现有针对确诊者的病假安排。

他说，不少欧洲国家一年前已开始解除口罩令等防疫措施，香港现在才基本复常，认为是政府未能掌握香港复常的应有节奏。

何栢良说，“长新冠”等标签某程度上是不必要的，并形容在复常路上不应疑神疑鬼，只要完成接种冠病疫苗，就可放心复常。

他举例说，麻疹病人康复后一两年，身体都会很虚弱，出现很多后遗症，但这些症状都不会被称为“长麻疹”。病后身体底子转弱，容易出现其他病痛是正常现象。

回顾三年抗疫经历，何栢良说，最难忘的是第五波疫情，当时大批长者在寒冷天气下，在急症室外排队求医。

他说，第五波疫情暴发速度很快，香港医疗系统和政府已尽力，但仍应付不来，因此当时是香港最艰难的时候。

何栢良说，如果港府能更具前瞻性地“谷针”（催打冠病疫苗），提早半年落实疫苗通行证安排，或可避免惨痛经历。

他还说，目前暂时没有清晰的科学数据显示，部分人因为基因主导，而不会感染冠病，并指三年来都曾确诊的市民，可能只是不知道自己曾经受感染。